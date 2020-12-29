Подорожание газа. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

Цены на газ в Украине вырастут с января 2021 года.

55 газовых компаний опубликовали обновленные цены. Дешевле всего газ за 1 куб. м стоит 6,99 грн, дороже всего — 10,8 грн.

В среднем, цена на газ будет колебаться от 7,05 грн до 9,93 грн за куб. м.

По сравнению с декабрем, цены выросли примерно от 0,5 грн до 2 грн в зависимости от газовой компании.

Еще порядка 10 компаний-поставщиков газа не озвучили цены на январь 2021 года. При этом, по закону им необходимо опубликовать цены за пять дней до нового месяца, если цена изменилась.

Кроме того, в 2021 году выросла стоимость доставки газа. Стоимость доставки в различных газораспределительных компаниях по-прежнему будет разной, оплачиваться она будет отдельным платежом.

Тем временем премьер-министр Украины поручил и.о. министра энергетики Юрию Витренко вместе с Антимонопольным комитетом проверить целесообразность цен на газ.

Напомним, в Минсоцполитики заверили, что роста тарифов в Украине не почувствуют получатели субсидий.