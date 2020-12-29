Заочное подозрение экс-нардепу от Партии регионов объявила СБУ

СБУ объявила заочное подозрение экс-нардепу от Партии регионов. Фото:

https://racurs.ua/n148404-zaochnoe-podozrenie-eks-nardepu-ot-partii-regionov-obyavila-sbu.html

Ракурс

Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение экс-нардепу от Партии регионов.

Бывший народный депутат подозревается в создании террористической организации и действиях, направленных на свержение конституционного строя. С начала российской агрессии он поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия на Донбассе. В январе 2015 года уехал в Российскую Федерацию, где скрывается до сих пор. Об этом 29 декабря сообщил пресс-центр СБУ.

Правоохранители выяснили, что он и сейчас продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины. Также предатель продвигает в Херсонской области интересы правительства РФ. Кроме того, представитель команды Януковича периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и Крыма.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 332−1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. В спецслужбе заверили, что сейчас продолжаются следственные действия для задержания подозреваемого и привлечения к уголовной ответственности.

В СБУ фамилию экс-нардепа не называют. Издание «Бабель» тем временем сообщает, что в вероятно, речь идет о скандальном Олеге Цареве.

Напомним, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, который скрывается от органов суда и следствия.

Также суд разрешил проводить заочное расследование против бывшего главы Службы безопасности Украины Александра Якименко.