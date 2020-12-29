Погода на Новый год. Фото: kowel.rayon

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Погода на Новый год в Украине будет довольно теплой. Кроме того, синоптики предупреждают о дождях.

Зато 1 января прогнозируют небольшие ночные морозы, однако днем ​​столбики термометров снова поднимутся выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Местами небольшие дожди ожидаются на западе, в центральных и южных областях. Также дождь стоит ожидать в Карпатах, на остальной территории осадков не прогнозируют.

В западных областях ночью температура будет 2−5° выше нуля, а днем ​​воздух прогреется до 5−6° тепла. На востоке страны ночью прогнозируют от 1° мороза до 4° тепла, днем ​​-2−7° выше нуля.

В южных областях будет теплее: ночью — 3−7° с отметкой плюс, днем —​- 8−12° тепла. На севере будет 2−4° выше нуля ночью и 4−8° с отметкой плюс днем.

В Карпатах температурные показатели следующие — ночью 2−5° тепла, а днем ​​- 3−8° выше нуля по Цельсию.

В Киеве на 31 декабря осадков не прогнозируют, небольшой дождь возможен 1 января. Температура 31 декабря ночью будет 4−6° тепла, днем ​​- 7−9° выше нуля. 1 января ночью ожидается 2−4° тепла, днем ​​ - 4−6° выше нуля.

Напомним, в январе 2021 года не ожидается ощутимых магнитных бурь и колебаний. Эти всплески не повлияют на работу техники, однако могут сказаться на самочувствии чувствительных людей.