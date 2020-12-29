На Микитася давят и «шьют» новое дело — адвокат об обыске дома фигуранта дела Татарова

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Дом Максима Микитася, экс-нардепа и фигуранта дела «Укрбуда» о завладении имуществом Нацгвардии, обыскала утром 29 декабря полиция.

Правоохранители обыскали жилье Микитася якобы по делу о похищении юриста, сообщил «Громадському» адвокат подозреваемого Артур Габриелян. Микитась продолжает находиться под охраной спецназа НАБУ.

Адвокат связывает следственные действия с делом заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, по которому Микитась пошел на сделку со следствием и дает показания против своего бывшего товарища и коллеги.

Татаров с помощью подконтрольных ему следователей полиции давит на Микитася, чтобы тот отказался от показаний, — сообщил Габриелян.

Микитасю объявили подозрение по делу о похищении юриста. Его не задерживали, но вскоре будут избирать меру пресечения. Уголовное дело касается якобы похищении юриста Олега Мирошниченко, которое произошло в начале декабря 2020 года. Юрист обвинил в этом Микитася, но экс-нардеп отрицает свою причастность.

В начале декабря Микитась пошел на сделку со следствием НАБУ по делу квартир Нацгвардии. Ему изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО. Впоследствии объявили подозрение Татарову — он якобы передавал взятку эксперту по делу «Укрбуда».

Татаров — заместитель главы ОП по работе правоохранительных органов. Его дело Офис генпрокурора передал в СБУ. Дважды суд об избрании ему меры пресечения не состоялся. НАБУ отказывается передавать дело, поскольку все антикоррупционные дела находятся в исключительной компетенции бюро.

Микитась 28 декабря подал ходатайство генпрокурору Ирине Венедиктовой о рассмотрении его дела исключительно в НАБУ. С аналогичным обращением к Венедиктовой обратился директор НАБУ Артем Сытник.