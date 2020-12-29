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На Микитася тиснуть і «шиють» нову справу — адвокат про обшук будинку фігуранта справи Татарова

На Микитася тиснуть і «шиють» нову справу — адвокат про обшук будинку фігуранта справи Татарова (ВІДЕО)

29 гру 2020, 12:34
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Будинок Максима Микитася, екс-нардепа та фігуранта справи «укрбуду» про заволодіння майном Нацгвардії, обшукала вранці 29 грудня поліція.

Правоохоронці обшукали житло Микитася нібито у справі щодо викрадення юриста, повідомив «Громадському» адвокат підозрюваного Артур Габріелян. Микитась продовжує перебувати під охороною спецпризначенців НАБУ.

Адвокат пов’язує слідчі дії зі справою заступника голови Офісу президента Олега Татарова, у якій Микитась пішов на угоду зі слідством та свідчить проти свого колишнього товариша та колеги.

Татаров за допомогою підконтрольних йому слідчих поліції тисне на Микитася, щоб той відмовився від показів, — зазначив Габріелян.

Микитасю оголосили підозру у справі щодо викрадення юриста. Його не затримували, але невдовзі обиратимуть запобіжний захід. Кримінальна справа стосується нібито викрадення юриста Олега Мірошниченка, яке сталося на початку грудня 2020 року. Юрист звинуватив у цьому Микитася, але екс-нардеп заперечує свою причетність.

На початку грудня Микитась пішов на угоду зі слідством НАБУ у справі квартир Нацгвардії. Йому змінили запобіжний захід і звільнили із СІЗО. Згодом оголосили підозру Татарову — він начебто передавав хабар експерту у справі «Укрбуду».


Татаров — заступник голови ОП по роботі правоохоронних органів. Його справу Офіс генпрокурора передав в СБУ. Двічі суд щодо обрання йому запобіжного заходу не відбувся. НАБУ відмовляється передавати справу, оскільки всі антикорупційні справи знаходяться у виключній компетенції бюро.

Микитась 28 грудня подав клопотання генпрокурору Ірині Венедиктової про розгляд його справи виключно в НАБУ. З аналогічним зверненням до Венедиктової звернувся директор НАБУ Артем Ситник.

Джерело: Ракурс


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