У Карпатах погіршується погода, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

https://racurs.ua/ua/n148401-shtorm-u-karpatah-turystam-zaboronyly-yty-u-gory.html

Ракурс

Шторм прийшов у Карпати.

На горі Піп Іван Чорногірський станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 29 грудня, спостерігався південний вітер швидкістю 22 м/с, туман видимістю до 10 м та висока вологість, внаслідок якої намерзала крига. Про це повідомляється на сторінці Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що погода на горі хмарна, температура навколишнього середовища становить 5° нижче нуля.

Наполегливо рекомендуємо утриматись від виходу у високогір’я, — наголошують рятувальники.



У ДСНС попереджають, що до кінця сьогоднішньої доби, 29 грудня, та вночі 30 грудня в Україні утримуватимуться пориви вітру 15−20 м/с. Водночас в Карпатах швидкість вітру сягатиме 25−30 м/с. Також спостерігатимуться тумани, видимість становитиме 200−500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, перший сніг цьогорічного осінньо-зимового сезону на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували 27 вересня.