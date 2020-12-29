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Ракурс
Кабмін перерахував дози вакцини від COVAX. Фото: pravda.com

Кабмін перерахував дози вакцини від COVAX (ВІДЕО)

29 гру 2020, 12:17
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Україна отримає 16 млн доз вакцини від коронавірусу в межах програми COVAX.

Цих доз вистачить, щоб щеплення отримали 8 млн українців. Насамперед в Україні вакцинують від коронавірусної хвороби COVID-19 медиків та людей із груп ризику. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу «Дом».

Вже не 8, а 16 млн доз вакцини… 8 млн — це кількість доз, які необхідно, два рази вколоти для 4 млн громадян. Відповідно 16 млн — це буде для 8 млн громадян. Це те, що в рамках COVAX Україна отримає, — зазначив він.

За словами Немчінова, Україна буде планово закуповувати сертифіковану вакцину, і громадяни, які не перебувають у пріоритетних списках для вакцинації, зможуть її придбати.

А голова комітету з питань охорони здоров’я, депутат від «Слуги Народу» Михайло Радуцький заявляв, що перші партії препарату можуть надійти уже наприкінці січня або в лютому. У ВООЗ обіцяли, що Україна зможе отримати першу партію ліцензованої вакцини від COVID-19 у другому кварталі 2021 року.


Нагадаємо, у Національній академії наук України заявили, що в Україні потрібно провакцинувати приблизно 30 млн осіб. А тих вакцин, які Україна отримає в межах світової ініціативи COVAX, не вистачить для того, щоб хоча б заглушити епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 у 2021 році.

Джерело: Ракурс


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