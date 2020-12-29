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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n148399-zelenskyy-prysvoyiv-pochesni-naymenuvannya-viyskovym-chastynam-spysok.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, присвоїв почесні найменування кільком військовим частинам Збройних сил України (ЗСУ) та Державної спеціальної служби транспорту.
Відповідні президентські укази Зеленський підписав вчора, 28 грудня. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Указами президента присвоєні такі почесні найменування:
- 1194-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних cил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені отамана Кирила Бондарука;
- 76-му окремому полку зв’язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені В’ячеслава Чорновола;
- 36-му шляхо-відновлювальному полку Державної спеціальної служби транспорту присвоєне почесне найменування «Конотопський»;
- 26-тій окремій бригаді Державної спеціальної служби транспорту присвоєне почесне найменування «Дніпровська».
Нагадаємо, в межах заходів з нагоди Дня ЗСУ 6 грудня Зеленський присвоїв почесні найменування шести військовим частинам.
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