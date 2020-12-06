Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n147400-zelenskyy-prysvoyiv-pochesni-naymenuvannya-viyskovym-chastynam.html

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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 6 грудня, взяв участь у заходах з нагоди Дня Збройних сил України.

В межах цих заходів Зеленський, зокрема, присвоїв почесні найменування військовим частинам, вручивши стрічки з назвою почесного найменування та бойові прапори їхнім командирам. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Присвоєно такі почесні найменування:

12-й окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ — почесне найменування «імені генерал-хорунжого Віктора Павленка»;

27-й реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ — почесне найменування «імені кошового отамана Петра Калнишевського»;

18-й окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ — почесне найменування «імені Ігоря Сікорського»;

44-й окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ — почесне найменування «імені гетьмана Данила Апостола»;

169-му навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ — почесне найменування «імені князя Ярослава Мудрого».

1-й радіотехнічній бригаді Повітряних сил ЗСУ — почесне найменування «Галицько-Волинська».

Також Зеленський сьогодні вручив державні нагороди. Зокрема, орден «Золота Зірка» було вручено батьку солдата Ігоря Філіпчука, якому 3 грудня було посмертно присвоєне звання Героя України. Філіпчук загинув у серпні 2014 року в районі селища Хрящувате Луганської області під час бою з російсько-терористичними військами.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно також привітав волонтерів із Днем волонтера.