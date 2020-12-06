Скільки діятиме імунітет від коронавірусу після вакцинації, розповіли науковці

Вакцина від коронавірусу. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147399-skilky-diyatyme-imunitet-vid-koronavirusu-pislya-vakcynaciyi-rozpovily-naukovci.html

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Вакцина від коронавірусу може сформувати імунітет від інфекції COVID-19 на 90 днів, але тривалість імунітету після вакцинації залишається незрозумілою до кінця.

Оцінка науковців базується на тому, що інші коронавіруси зазвичай реінфікуються протягом одного-двох років. Про це йдеться у статті, опублікованій Консультативною групою з питань загрози нових та нових респіраторних вірусів.

Вчені заявляють, що виходячи з мінливості даних та диференціальної реакції серед населення, захисна імунна відповідь після зараження ГРВІ або коронавірусом після вакцинації може тривати 90 днів. Натомість зараження сезонними коронавірусами відбуваються зазвичай лише через 12 місяців, а іноді вже через півроку — але не протягом трьох місяців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу, яка розроблялася відразу кількома країнами світу, вже готова та пройшла фінальні випробування. До кінця 2021 року безкоштовну вакцину отримають понад 20 млн українців. Першими одержувачами вакцини будуть групи ризику.