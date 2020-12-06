Сколько будет действовать иммунитет от коронавируса после вакцинации, рассказали ученые

Вакцина от коронавируса. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147399-skolko-budet-deystvovat-immunitet-ot-koronavirusa-posle-vakcinacii-rasskazali-uchenye.html

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Вакцина от коронавируса может сформировать иммунитет от инфекции COVID-19 на 90 дней, но реальная продолжительность иммунитета после вакцинации для каждого человека остается неизвестной до конца.

Оценка ученых базируется на том, что другие коронавирусы обычно реинфицируются в течение одного-двух лет. Об этом говорится в статье, опубликованной Консультативной группой по вопросам угрозы новых и новых респираторных вирусов.

Ученые заявляют, что исходя из изменчивости данных и дифференциальной реакции среди населения, защитная иммунная реакция после заражения ОРВИ или коронавирусом после вакцинации может длиться 90 дней. В то же время заражение сезонными коронавирусами происходят обычно лишь спустя 12 месяцев, а иногда через полгода — но не в течение трех месяцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса, которая разрабатывалась сразу несколькими странами мира, уже готова и прошла финальные испытания. К концу 2021 года бесплатную вакцину получат более 20 млн украинцев. Первыми получателями вакцины будут группы риска.