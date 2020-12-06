Выборы. Фото: Патриот Донбасса

https://racurs.ua/n147398-yavka-na-vyborah-v-krivom-roge-sostavila-14-infografika.html

Ракурс

Местные выборы в Кривом Роге продолжаются сегодня, 6 декабря. В повторном голосовании на выборах городского головы принимают участие Константин Павлов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Дмитрий Шевчик от партии «Слуга народа».

С начала открытия избирательных участков и по состоянию на 12.00 явка на выборах составила 14,65%. Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети «ОПОРА».



На повторном голосовании в Кривом Роге наблюдатели фиксировали незначительные нарушения. За данный период наблюдатели не зафиксировали ни одного инцидента незаконного вброса избирательных бюллетеней.

Напомним, ранее мы сообщали, что второй тур местных выборов, которые проходили 22 ноября, посетили лишь 9,7% избирателей. В то же время 25 октября, во время первого тура, явка составила 13,5%.