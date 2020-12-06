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Ракурс
Выборы. Фото: Патриот Донбасса

Явка на выборах в Кривом Роге составила 14% (ИНФОГРАФИКА)

6 дек 2020, 13:57
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Местные выборы в Кривом Роге продолжаются сегодня, 6 декабря. В повторном голосовании на выборах городского головы принимают участие Константин Павлов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Дмитрий Шевчик от партии «Слуга народа».


С начала открытия избирательных участков и по состоянию на 12.00 явка на выборах составила 14,65%. Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети «ОПОРА».

Нарушения на выборах. Инфографика: ОПОРАНа повторном голосовании в Кривом Роге наблюдатели фиксировали незначительные нарушения. За данный период наблюдатели не зафиксировали ни одного инцидента незаконного вброса избирательных бюллетеней.

Явка на выборах. Инфографика: ОПОРАНапомним, ранее мы сообщали, что второй тур местных выборов, которые проходили 22 ноября, посетили лишь 9,7% избирателей. В то же время 25 октября, во время первого тура, явка составила 13,5%.

Источник: Ракурс


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