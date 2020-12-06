Воду из дополнительных источников в Крыму пообещали жителям оккупанты

Вода в Крыму. Фото: Рубрика

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Вода в Крыму остается в дефиците из-за халатности оккупантов. В то же время оккупационная власть, подконтрольная Российской Федерации, пообещала уже в апреле начать поставки пресной воды в систему водоснабжения Симферополя.

Наполнить систему планируют с помощью дополнительных скважин, несмотря на то, что выкачивания воды из подземных источников уже привело к засолению почв. Об этом сообщает так называемый министр строительства и архитектуры оккупированного Крыма Михаил Храмов, передает «Крым. Реалии».

По его словам, в настоящее время в Крыму уже строится водопровод от Бештерек-Зуйского водозабора в Симферополь. При этом, чтобы наполнить водозабор, оккупационная власть планирует пробурить пять дополнительных скважин в дополнение к трем уже действующим.

По словам Храмова, рабочий пуск воды оккупанты запланировали на 18 апреля следующего года. Протяженность этого водовода составит 21 километр, а его диаметр — 500 мм, в две нити. Также в этот объект входит насосная станция и обустройство самого водозабора. После завершения работ на этом водозаборе будет всего восемь скважин.

Как известно, массовое бурение скважин в Крыму уже привело к засолению многих пресноводных источников. Еще в 2019 году этот факт признала оккупационная власть Крыма. По данным местных чиновников, летом 2019 года практически во всех скважинах Симферопольского, а также Белогорского и Кировского районов жесткость и минерализация воды уже превышала норму в два раза.

Напомним, ранее мы сообщали, что вода в Крыму становится все более редким ресурсом. Руководство водоканала в аннексированном Симферополе заявило, что внедряет новые ограничения на подачу воды. Теперь крымчане могут пользоваться водой только в течение четырех часов в сутки.