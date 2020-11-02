Миллиард рублей россиянам будет стоить опреснитель морской воды в Крыму

Крым. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n145941-milliard-rubley-rossiyanam-budet-stoit-opresnitel-morskoy-vody-v-krymu.html

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Вода в Крым не будет поставляться со стороны Украины, потому оккупационная власть планирует построить опреснители морской воды. Стоимость строительства одного опреснителя оценивается в сумму более 1 млрд рублей.

Стоимость одной опреснительной системы может доходить до 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил оккупационный «глава Крыма» Сергей Аксенов в интервью одному из российских телеканалов.

Также он добавил, что оценка влияния опреснителей на экологию еще не завершена. Сейчас бытует мнение, что рассол может навредить экологии Черного моря.

Накануне российский «куратор» Крыма Марат Хуснуллин сообщил, что на полуострове установят опреснители «только в крайнем случае», если не будет найдено другого решения проблемы дефицита воды на полуострове.

Ранее Хуснуллин заявил российскому президенту Владимиру Путину, что план правительства по борьбе с дефицитом воды в Крыму содержит строительство двух опреснительных установок морской воды, но окончательное решение по их использованию еще не принято.

Как известно, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической.

С конца августа графики подачи воды были введены в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Позже это коснулось Белогорска и Белогорского района и частично Алушты.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия заявила, что способна обеспечить водоснабжение Крыма, чтобы в будущем не зависеть от Украины.