Мільярд рублів росіянам коштуватиме опріснювач морської води в Криму

Крим. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n145941-milyard-rubliv-rosiyanam-koshtuvatyme-oprisnuvach-morskoyi-vody-v-krymu.html

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Вода у Крим не буде постачатися з боку України, тому окупаційна влада планує збудувати опріснювачі морської води. Вартість будівництва одного опріснювача оцінюється у суму понад 1 млрд рублів.

Вартість однієї опріснювальної системи може доходити до 2,5 млрд рублів. Про це повідомив окупаційний «глава Криму» Сергій Аксьонов у інтерв’ю одному з російських телеканалів.

Також він додав, що оцінка впливу опріснювачів на екологію ще не завершена. Наразі існує думка, що розсіл може нашкодити екології Чорного моря.

Напередодні російський «куратор» Криму Марат Хуснуллін повідомив, що на півострові встановлять опріснювачі «тільки в крайньому разі», якщо не буде знайдено іншого виходу з дефіцитом води на півострові.

Раніше Хуснуллін розповів російському президенту Володимиру Путіну, що план уряду по боротьбі з дефіцитом води в Криму містить будівництво двох опріснювальних установок морської води, але остаточне рішення щодо їх використання ще не прийнято.

Як відомо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією у 2014 році поставки води припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту. У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною.

З кінця серпня графіки подачі води були введені в Сімферополі, а також в Сімферопольському і Бахчисарайському районах. Пізніше це торкнулося Білогірська і Білогірського району та частково Алушти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія заявила, що здатна забезпечити водопостачання Криму, щоб в майбутньому не залежати від України.