Королева Єлизавета поїхала на побачення до принца Філіпа — вони разом вже 73 роки

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94-річна королева Єлизавета II поїхала з Віндзора на побачення до 99-річного чоловіка принца Філіпа. Нещодавно після повернення з Шотландії, де її величність провела літні канікули і сім місяців карантину, вона повернулася до Віндзорського палацу.

До цього королева Єлизавета II з’явилася на публіці 15 жовтня під час відвідин оборонної науково-технічної лабораторії в науковому парку Портон-Даун неподалік від Солсбері.

Тепер стало відомо, що її величність вирушила до Сандрінгема, де живе принц Філіп. Цього місяця пара відсвяткує 73-у річницю від дня свого весілля. Поки не відомо, чи проведуть цей день подружжя разом.

Минулого четверга королева Єлизавета II вирушила до Вуд-Фарм, щоб побачитися з герцогом до того, як жителі Великої Британії повернуться до режиму самоізоляції. Раніше повідомлялося, що принц Філіп мешкає у фермерському будинку в Норфолку, де пара проводила багато часу у молоді роки. Герцог живе там з 2017 року, відтоді, як склав із себе королівські повноваження.

Нагадаємо, у Шотландії королева Єлизавета і принц Філіп проводять літні канікули, але цьогоріч через пандемію коронавірусу пара провела разом сім місяців і три тижні.