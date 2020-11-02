В геокадастрі готуються до ймовірного скасування земельної реформи в КСУ

КСУ. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n145940-v-geokadastri-gotuutsya-do-ymovirnogo-skasuvannya-zemelnoyi-reformy-v-ksu.html

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Земельна реформа може бути скасована рішенням Конституційного суду України. Голова Держгеокадастру Роман Лещенко заявив, що українська влада не зупинить процес передачі землі громадам навіть попри рішення КСУ.

Верховна Рада, президент України Володимир Зеленський та уряд будуть відновлювати законодавчі акти. Про це очільник Держгеокадарстру заявив під час брифінгу.

За його словами, суд розпочав розгляд питання земельної реформи з порушенням закону про Конституційний суд та його регламенту. Голова Держгеокадастру назвав спробу скасування реформи «правовим свавіллям», і додав, що це може призвести до серйозних наслідків для держави.

Він додав, що спроба скасування реформи ініційована старими політиками та представниками фракцій, які спекулюють на темі земельної реформи, і тим самим блокують передачу земель громадам.

Якщо КСУ буде блокувати законодавчі ініціативи базової інституційної реформи для країни… Цей процес незворотній. Навіть якщо буде скасована земельна реформа, ВР, президент і уряд буде рухати питання відновлення законодавчих актів та робитиме все, щоб з 2021 року запустити державний геопортал, — додав Лещенко.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Конституційний суд України 2 листопада розглядає подання депутатів щодо конституційності закону, що відкриває ринок землі.

Раніше 46 нардепів з «Батьківщини», «Довіри» і «За майбутнє" просили КСУ уточнити ст. 13 Конституції, в якій зазначено, що «земля, її надра, атмосферне повітря… є об'єктами права власності українського народу» і ч. 1 ст. 14 («земля є основним природним багатством, що перебуває під особливою охороною держави»).