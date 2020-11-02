В Геокадастре готовятся к вероятной отмене земельной реформы в КСУ

КСУ. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n145940-v-geokadastre-gotovyatsya-k-veroyatnoy-otmene-zemelnoy-reformy-v-ksu.html

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Земельная реформа может быть отменена решением Конституционного суда Украины. Глава Госгеокадастра Роман Лещенко заявил, что украинская власть не остановит процесс передачи земли общинам, несмотря на решение КСУ.

Верховная Рада, президент Украины Владимир Зеленский и правительство будут восстанавливать соответствующие законодательные акты. Об этом глава Госгеокадарстра заявил во время брифинга.

По его словам, суд начал рассмотрение вопроса земельной реформы с нарушением закона о Конституционном суде и его регламенте. Глава Госгеокадастра назвал попытку отмены реформы «правовым беспределом», и добавил, что это может привести к серьезным последствиям для государства.

Он добавил, что попытка отмены реформы инициирована старыми политиками и представителями фракций, которые спекулируют на теме земельной реформы, и тем самым блокируют передачу земель общинам.

Если КСУ будет блокировать законодательные инициативы базовой институциональной реформы для страны… Этот процесс необратим. Даже если будет отменена земельная реформа, ВР, президент и правительство будет двигать вопрос восстановления законодательных актов и делать все, чтобы с 2021 года запустить государственный геопортал, — добавил Лещенко.



Напомним, ранее мы сообщали, что Конституционный суд Украины 2 ноября рассматривает представление депутатов относительно конституционности закона, который открывает рынок земли.

Ранее 46 нардепов из «Батькивщины», «Доверия» и «За будущее» просили КСУ уточнить ст. 13 Конституции, в которой указано, что «земля, ее недра, атмосферный воздух… являются объектами права собственности украинского народа» и ч. 1 ст. 14 («земля является основным природным богатством, находящимся под особой охраной государства»).