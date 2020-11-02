Немецкая вакцина от коронавируса успешно прошла клинические испытания

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Ракурс

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывает немецкая фармацевтическая компания CureVac, продемонстрировала положительные результаты во время клинических испытаний.

Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба CureVac.

В ходе исследований изучалась эффективность и безопасность вакцины при увеличении вводимой пациентам дозы.

Нас очень обнадеживают промежуточные результаты первой фазы испытаний… После дальнейшего анализа данных мы сохраняем полную приверженность проведению основной фазы клинических испытаний до конца 2020 года, — отметил глава компании Франц-Вернер Хаас.

В первой фазе клинических испытаний приняли участие свыше 250 добровольцев 18−60 лет. Вакцинация проводилась внутримышечно. Постепенно доза препарата увеличивалась от 2 до 12 мкг.

Согласно результатам исследований, при введении добровольцам дозы 12 мкг у пациентов возникал клеточный иммунный ответ. Известно, что вакцина CureVac имитирует естественный иммунный ответ на инфекцию, наблюдаемый у пациентов, перенесших COVID-19.

В CureVac заявили, что никаких серьезных побочных эффектов, связанных с ведением вакцины, у добровольцев не наблюдалось.

Однако при вторичном введении 12 мкг препарата у некоторых из участников клинических испытаний проявлялись утомляемость, головная и мышечная боль, озноб и нечастое повышение температуры. Все эти эффекты исчезали в течение 24−48 часов.

Как известно, правительство Германии выделило трем фармацевтическим компаниям 750 млн евро на исследования и разработку вакцины от COVID-19.