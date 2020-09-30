Вакцину от COVID-19 начали тестировать на людях в Германии. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n144520-vakcinu-ot-koronavirusa-nachali-testirovat-na-ludyah-v-germanii.html

Ракурс

Испытания вакцины от коронавируса продолжаются в Германии, сейчас идет вторая фаза тестирования.

Препарат под названием CVnCoV тестирует биофармацевтическая компания CureVac из немецкого Тюбингена. В ходе испытаний в Перу и Панаме вакцину введут 690 лицам в возрасте от 18 до 60+ лет. Первый волонтер уже был привит. Об этом сообщается на веб-странице компании.

Участники получают две вакцинации, вторую — через 28 дней после первой прививки. Исследуются различные концентрации дозы. Фармацевты хотят подтвердить безопасность и реактогенность вакцины у взрослых людей. Результаты испытаний должны быть ближайшей зимой.

Первую фазу испытаний ранее провели на здоровых взрослых добровольцах в Германии и Бельгии. Глобальное клиническое исследование фазы 2b/3 с участием до 30 тыс. участников планируется в четвертом квартале этого года.

Как известно, правительство Германии выделило трем фармацевтическим компаниям 750 млн евро на исследования и разработку вакцины от COVID-19.

Напомним, 22 сентября генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал создать недорогую «народную вакцину», которая будет доступной во всех странах.