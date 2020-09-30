Вакцину від COVID-19 почали тестувати на людях у Німеччині. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n144520-vakcynu-vid-koronavirusu-pochaly-testuvaty-na-ludyah-u-nimechchyni.html

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Випробування вакцини від коронавірусу продовжуються у Німеччині, наразі триває друга фаза тестування.

Препарат із назвою CVnCoV випробовує біофармацевтична компанія CureVac з німецького Тюбінгена. У ході випробувань в Перу та Панамі вакцину введуть 690 особам у віці від 18 до 60+ років. Перший волонтер уже отримав щеплення. Про це повідомляється на веб-сторінці компанії.

Учасники отримують дві вакцинації, другу — через 28 днів після першого щеплення. Досліджуються різні концентрації дози. Фармацевти хочуть підтвердити безпеку та реактогенність вакцини у дорослих людей. Результати випробувань повинні бути найближчої зими.

Першу фазу випробувань раніше провели на здорових дорослих добровольцях у Німеччині та Бельгії. Глобальне клінічне дослідження фази 2b/3 за участю до 30 тис. учасників планується у четвертому кварталі цього року.

Як відомо, уряд Німеччини виділив трьом фармацевтичним компаніям 750 млн євро на дослідження та розробку вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, 22 вересня генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав створити недорогу «народну вакцину», яка буде доступною в усіх країнах.