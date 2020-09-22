«Вакцинний націоналізм» розкритикував генсек ООН й закликав створити дешеву «народну вакцину»

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Генсек ООН Антоніу Гутерріш сьогодні, 22 вересня, виступив зі зверненням до Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Більшу частину свого виступу він присвятив пандемії коронавірусу.

З січня по всьому світу скаче «вершник» пандемії COVID-19, який приєднався до чотирьох інших вершників — геостратегічної напруженості, кліматичної кризи, глобального недовіри і негативних наслідків цифрових технологій — збільшивши руйнівну силу кожного з них, — зазначив Гутерріш.

За його словами, світ одночасно зіткнувся з епохальною кризою в галузі охорони здоров’я, найбільшою економічною кризою і втратою робочих місць з часів Великої депресії.

Пандемія COVID-19 розкрила слабкі місця нашого світу. Зростаюча нерівність. Кліматична катастрофа. Збільшення масштабів соціального роз'єднання. Поширення корупції… Вперше за 30 років збільшуються масштаби бідності. Знижуються показники розвитку людського потенціалу, — зазначив генсек ООН.

Він переконаний, що внаслідок пандемії коронавірусу світ відхиляється від курсу сталого розвитку.

В рамках реагування на цю кризу ми не можемо повернутися до минулого або сховатися кожен у своїй національній мушлі. Для того щоб подолати нинішні труднощі й виклики, нам необхідно не менше, а більше міжнародного співробітництва… Ми підтримуємо зусилля по створенню недорогої «народної вакцини», доступної в усіх країнах. Однак, згідно з повідомленнями, деякі країни укладають паралельні угоди виключно в інтересах свого власного населення. Такий «вакцинний націоналізм» не лише несправедливий, але й приречений на провал. Ніхто з нас не буде в безпеці доти, доки в безпеці не опинимося ми всі, — заявив Гутерріш.



Він зазначив, що так само економіка не може функціонувати в умовах безконтрольного поширення пандемії.