Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 23 вересня прогнозується сонячна та малохмарна, істотних опадів найближчої доби не очікується.

На вулиці дещо потепліє у порівнянні з попередніми днями. Вночі температура повітря очікується від 6° до 14° тепла. Вдень повітря прогріється до 23−26° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють південно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 23 вересня очікується тепла й бездощова. Вночі повітря прогріється до 9−11° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля.

Погода в Харкові в середу порадує теплом. Температуру повітря вночі прогнозують 7−9° тепла, вдень 23−25° вище нуля.

Погодні умови в Одесі завтра теж додаватимуть настрою — переважатиме сонячна погода. Температура повітря вночі очікується 11−13° тепла, а вдень обіцяють 21−23° вище нуля.

Погода у Львові найближчої доби буде сонячною та малохмарною. Температурні показники наступні — вночі 8−10° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 23 вересня буде малохмарною, а сонце виглядатиме з-за хмар. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−11° тепла, а вдень 23−26° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 23 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 22 вересня буде сонячною, подекуди очікувалася мінлива хмарність. Вдень стовпчики термометрів повинні були показати 22−25° вище нуля.