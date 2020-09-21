Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 22 вересня буде сонячною, подекуди обіцяють мінливу хмарність.

Вересень продовжить радувати українців теплом. Вночі температура повітря очікується від 2° до 11° тепла за Цельсієм, а вдень стовпчики термометрів покажуть 22−25° вище нуля. Вітер прогнозують південний та південно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 22 вересня все ще надаватиме позитиву мешканцям столиці. Вночі повітря прогріється до 5−7° тепла, а вдень сонце нагріє повітря до 23−25° вище нуля.

Погодні умови у Харкові завтра очікуються сонячні, без опадів. Температура повітря вночі складе 4−6° тепла, вдень — 22−24° вище нуля.

Погода в Одесі найближчої доби буде сонячною та малохмарною. Температура повітря вночі очікується 5−7° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля.

Погода у Львові у вівторок прогнозується з мінливою хмарністю та теплом. Температурні показники будуть наступними — вночі 5−7° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 22 вересня буде бездощовою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−9° тепла, а вдень — 23−25° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 22 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.