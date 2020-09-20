Метеорологи з’ясували, чому в Європі почастішали грози. Фото: mchs.gov.ru

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Грози в Європі стали спостерігатися частіше, а в США це явище побачити стало складніше.

Тенденції штормових умов за останні десятиліття показали збільшення кількості гроз в Європі і зменшення їх в Північній Америці. Такого висновку дійшли вчені, які зібрали дані про погоду за 41 рік. Про це повідомляє Severe Weather.

Науковці з’ясували, що посилення грозової активності над південними, центральними і північними частинами європейського континенту викликало істотне збільшення вологості. Найкращі умови для гроз спостерігалися в Середземному і Чорному морях. Дещо менше гроз спостерігається на Піренейському півострові.

Виявилося, що найкращий потенціал для екстремальних штормових явищ в Європі знаходиться в основному над Італією і сусідніми країнами, Балканським півостровом і півднем Франції.

Водночас на півдні та заході США кількість гроз зменшилася за останні 30 років. Метеорологи припускають, що зменшення подальших опадів може вплинути на сільське господарство, доступність води та частоту суворих погодних умов, таких як великий град та торнадо.

Нагадаємо, у травні блискавка вбила 15-річного підлітка в Миколаївській області. Під час негоди дитина перебувала за селом на відкритій місцевості. Рятувальники радять під час грози не виходити з дому.