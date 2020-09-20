Метеорологи выяснили, почему в Европе участились грозы. Фото: mchs.gov.ru

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Ракурс

Грозы в Европе стали наблюдаться чаще, а в США это явление увидеть стало сложнее.

Тенденции штормовых условий за последние десятилетия показали увеличение количества гроз в Европе и уменьшение их в Северной Америке. К такому выводу пришли ученые, которые собрали данные о погоде за 41 год. Об этом сообщает Severe Weather.

Ученые выяснили, что усиление грозовой активности над южными, центральными и северными частями европейского континента вызвало существенное увеличение влажности. Наилучшие условия для гроз наблюдались в Средиземном и Черном морях. Несколько меньше гроз наблюдается на Пиренейском полуострове.

Оказалось, что наилучший потенциал для экстремальных штормовых явлений в Европе находится в основном над Италией и соседними странами, Балканским полуостровом и югом Франции.

В то же время на юге и западе США количество гроз уменьшилось за последние 30 лет. Метеорологи предполагают, что снижение последующих осадков может повлиять на сельское хозяйство, доступность воды и частоту суровых погодных условий, таких как крупный град и торнадо.

Напомним, в мае молния убила 15-летнего подростка в Николаевской области. Во время непогоды ребенок находился за селом на открытой местности. Спасатели советуют во время грозы не выходить из дома.