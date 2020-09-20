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Уничтожать COVID-19 на инфицированной поверхности научились ученые.

Уничтожать COVID-19 на инфицированной поверхности научились японские ученые

20 сен 2020, 18:34
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Уничтожать коронавирус на зараженной поверхности научились ученые из Японии.

Исследователи установили, что коронавирусная инфекция COVID-19 умирает от ультрафиолетового излучения. Научный эксперимент показал, что ультрафиолет убивает 99,7% коронавирусных клеток на зараженной поверхности. Открытие опубликовано в журнале American Journal of Infection Control.

По словам ученых, для того, чтобы уничтожить коронавирус и не нанести вред человеку, длина волны должна составлять 222 Hm. Ученые считают, что их открытие позволит улучшить процесс дезинфекции в больницах.


Ранее сообщалось, что специалисты Университетской больницы Грайфсвальда установили, что COVID-19 может больше недели жить на поверхностях предметов вне организма-хозяина, при этом сохранять свои патогенные свойства и представлять реальную опасность. Оказалось, что коронавирус на отдельных предметах может жить более 28 дней.

Напомним, итальянская компания Menarini Diagnostics разработала очень быстрый тест на COVID-19, который будет показывать результат всего за 12 минут. Кроме того, тест может определять, есть ли у человека антитела к инфекции.


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