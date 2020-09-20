Взрыв на предприятии прогремел в Киеве. Фото: НПУ

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Ракурс

Взрыв на предприятии в Голосеевском районе прогремел в воскресенье, 20 сентября.

Информацию о чрезвычайном происшествии на предприятии по улице Пироговский путь правоохранители получили в 16.00. Прибывшие на место происшествия полицейские и спасатели установили, что взрыв произошел во время сварочных работ. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

Предварительно установлено, что в результате взрыва два человека получили телесные повреждения. Работники профильных служб работают на месте ЧП, они устанавливают все обстоятельства и причины взрыва. Правоохранители обещают дать правовую квалификацию событию после проведения проверки.

Напомним, 17 сентября на Андреевском спуске в ресторане «Канапа» прогремел взрыв, в результате два человека попали в больницу. Оказалось, что взорвались бытовые газовые баллончики, которые стояли возле нагретой печи.