Последствия взрыва в ресторане «Канапа». Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

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Ракурс

Причину взрыва в ресторане «Канапа» на Андреевском спуске в Киеве назвали эксперты.

Оказалось, что в помещении кухни так сильно нагрелась печь, что взорвались четыре бытовых газовых баллончика, емкостью по 0,75 л. Рядом находились три повара, все они пострадали. Двоих из них госпитализировали с ожогами и травматическим шоком. Третий пострадавший от госпитализации отказался. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева.

Пожар, который начался около 16.00, уже в 16.13 ликвидировали. Окончательную причину возникновения происшествия установит полиция.

Напомним, 17 сентября на Андреевском спуске в ресторане «Канапа» прогремел взрыв, в результате два человека попали в больницу.