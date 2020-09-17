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Ракурс
Наслідки вибуху у ресторані ««Канапа». Фото: Головне управління ДСНС України у Києві

Причину вибуху в ресторані Києва назвали експерти ДСНС (ФОТО)

17 вер 2020, 20:36
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Причину вибуху в ресторані «Канапа» на Андріївському узвозі в Києві назвали експерти.

Виявилося, що в приміщенні кухні так сильно нагрілася піч, що вибухнули чотири побутових газових балончики, ємністю по 0,75 л. Поруч перебували троє кухарів, всі вони постраждали. Двох із них госпіталізували з опіками та травматичним шоком. Третій постраждалий від госпіталізації відмовився. Про це 17 вересня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва.

Пожежу, яка розпочалася близько 16.00, вже о 16.13 ліквідували. Остаточну причину виникнення події встановить поліція.

Наслідки вибуху у ресторані ««Канапа». Фото: Головне управління ДСНС України у Києві


Наслідки вибуху у ресторані ««Канапа». Фото: Головне управління ДСНС України у Києві

Нагадаємо, 17 вересня на Андріївському узвозі у ресторані «Канапа» прогримів вибух, внаслідок цього двоє осіб потрапили в лікарню.

Джерело: Ракурс


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