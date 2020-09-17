Паління трави завдає шкоди екології. Фото: inlviv.in.ua

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Спалювання листя та сміття не лише завдає шкоди для здоров’я, а й може призвести до масштабних пожеж.

У 2020 році в Україні кількість пожеж в екосистемах у порівнянні з 2019 роком зросла в 40 разів. До пожеж призводять не лише наслідки глобального потепління чи температурні рекорди, але й велика жага українців до спалювання трави та листя. Про це 17 вересня повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований на власній сторінці у Facebook.

За його словами, цьогоріч інспекція склала 765 протоколів за фактами самовільного випалювання трави. Мальований наголосив, що через спалювання трави зростають такі потужні пожежі, які виникали в Чорнобильській зоні та в Луганській області.

Також Мальований опублікував інфографіку Держекоінспекції, де розміщена інформація, як громадянам варто співпрацювати з відомством та повідомляти про порушення.

Нагадаємо, у квітні 2020 року в екосистемах Києва та Київської області рятувальники за добу зафіксували 37 пожеж трав’яного настилу. Через пожежі в столиці фіксували перевищення вмісту шкідливих речовин у повітрі.