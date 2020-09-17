Сжигание травы наносит вред экологии. Фото: inlviv.in.ua

https://racurs.ua/n143977-sosed-sjigaet-listya-kuda-obraschatsya-infografika.html

Ракурс

Сжигание листьев и сухостоя не только наносит вред здоровью, но и может привести к масштабным пожарам.

В 2020 году в Украине количество пожаров в экосистемах по сравнению с 2019 годом выросло в 40 раз. К пожарам приводят не только последствия глобального потепления или температурные рекорды, но и большая жажда украинцев к сжиганию травы и листьев. Об этом 17 сентября сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на собственной странице в Facebook.

По его словам, в этом году инспекция составила 765 протоколов по фактам самовольного выжигания травы. Малеваный отметил, что из-за сжигания травы вырастают такие мощные пожары, которые возникали в Чернобыльской зоне и в Луганской области.

Также Малеваный опубликовал инфографику Госэкоинспекции, где размещена информация, как гражданам стоит сотрудничать с ведомством и сообщать о нарушениях.

Напомним, в апреле 2020 года в экосистемах Киева и Киевской области спасатели за сутки зафиксировали 37 пожаров травяного настила. Из-за пожаров в столице фиксировали превышение содержания вредных веществ в воздухе.