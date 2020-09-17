Венедиктова требует от Кабмина не урезать зарплаты прокурорам. Фото: liga.net

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Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, просит правительство пересмотреть законопроект о государственном бюджете на 2021 год с целью недопущения сокращения в два раза заработной платы прокуроров.

Глава Офиса генпрокурора требует премьера Дениса Шмыгаля исключить из проекта государственного бюджета на 2021 год «дискриминационную норму о 1 тыс. грн прожиточного минимума для прокуроров». Кроме того, Венедиктова обратилась к председателям парламентских комитетов по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского и по вопросам бюджета Юрия Аристова. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Венедиктова утверждает, что проект госбюджета вопреки законодательству вводит «искусственно определенную» расчетную величину — прожиточный минимум для исчисления должностных окладов прокуроров. Установленный для прокуроров размер составляет 1 тыс. грн. По мнению генпрокурора, это в два раза ниже чем у работников других госорганов. По ее словам, необходимо исключить «дискриминационные положения по оплате труда прокуроров».

Уменьшение наполовину заработной платы прокуроров и возможные последствия этого не только нивелируют анонсированные повышения уровня материального обеспечения прокуроров, которые по результатам проведения аттестации подтвердили свою квалификацию и добропорядочность, но и ставят под угрозу надлежащее функционирование прокуратуры как института в целом, — цитирует пресс-служба Венедиктову.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал мифом сомнения в способности финансировать дефицит госбюджета в следующем году. По его словам, бюджет на 2021 год будет иметь дефицит в 6%, но это не является тревожным сигналом.