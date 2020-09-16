Пенсии для определенных категорий населения вырастут, фото:

https://racurs.ua/n143916-komu-povysyat-pensii-v-2021-godu-rasskazali-v-kabmine.html

Ракурс

Повышение пенсий для наиболее уязвимых категорий лиц состоится в 2021 году.

Соответствующее постановление Кабинет министров принял во время своего заседания сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно этому постановлению, с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 грн пенсионерам, старше 75-летнего возраста, у которых размер пенсионных выплат не превышает размер средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии 2020 года.

Кроме того, постановлением предусмотрено повышение с 1 тыс. 712 грн до 2,5 тыс. грн минимальных пенсионных гарантий лицам со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Также в 2021 году продолжатся выплаты ежемесячных компенсаций в размере до 500 грн лицам, старше 80-летнего возраста. Кроме того, круг компенсаций будет расширен на пенсионеров, у которых размер пенсионных выплат не превышает размер средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии 2020 года

Индексации пенсий будут осуществляться с 1 марта 2021 года.

Напомним, 14 сентября правительство согласовало проект государственного бюджета на 2021 год. В нем, в частности, заложены ожидания Кабмина по размеру средней зарплаты в Украине в 2021 году.