Пенсії для певних категорій населення зростуть

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Підвищення пенсій для найбільш вразливих категорій осіб відбудеться у 2021 році.

Відповідну постанову Кабінет міністрів підтримав під час свого засідання сьогодні, 16 вересня, повідомляє прес-служба уряду.

Згідно з цією постановою, з 1 липня 2021 року встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в розміри до 400 грн пенсіонерам, старшим за 75-річного віку, у яких розмір пенсійних виплат не перевищує розмір середньої зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік.

Крім того, постановою передбачене підвищення з 1 тис. 712 грн до 2,5 тис. грн мінімальних пенсійних гарантій особам зі страховим стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.

Також у 2021 році продовжаться виплати щомісячних компенсацій в розмірі до 500 грн особам, старшим 80-річного віку. Крім того, коло компенсацій буде розширене на пенсіонерів, у яких розмір пенсійних виплат не перевищує розмір середньої зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік

Індексації пенсій здійснюватимуться з 1 березня 2021 року.

Нагадаємо, 14 вересня уряд погодив проект державного бюджету на 2021 рік. У ньому, зокрема, закладені очікування Кабміну щодо розміру середньої зарплати в Україні у 2021 році.