Держбюджет на 2021 рік — яким буде курс гривні, інфляція та середня зарплатня

https://racurs.ua/ua/n143809-derjbudjet-na-2021-rik-yakym-bude-kurs-gryvni-inflyaciya-ta-serednya-zarplatnya.html

Ракурс

Проект держбюджету на 2021 рік 14 вересня погодив Кабінет міністрів. Згодом уряд оприлюднив основні показники головного кошторису країни.

Це бюджет можливостей для розвитку економіки та підтримки наших громадян і бізнесу в умовах «перезапуску» економіки після удару пандемії коронавірусу, — переконує міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу-презентації проекту держбюджету.

За словами міністра, уряд очікує ріст ВВП на рівні 4,6%, а інфляцію — 7,3% річних. Бюджет сформовано на базі курсу гривні до долара США 29,1 грн/дол.

Курс долара, згідно з яким розраховується бюджет, у нас середньорічний 29,1, — сказав міністр.

Дефіцит бюджету у 2021 році складе 270 млрд грн. При цьому, Мінфін закладає середню заробітну плату на рівні 13,6 тис. грн на місяць, а мінімальну зарплатню — 6 тис. з 1 січня та 6,5 тис. грн з 1 липня.

«Ракурс» публікує представлені урядом основні показники держбюджету на 2021 рік: