Госбюджет на 2021 год — каким будет курс гривны, инфляция и средняя зарплата

https://racurs.ua/n143809-gosbudjet-na-2021-god-kakim-budet-kurs-grivny-inflyaciya-i-srednyaya-zarplata.html

Ракурс

Проект госбюджета на 2021 год 14 сентября согласовал Кабинет министров. Правительство также обнародовало основные показатели главной сметы страны.

Это бюджет возможностей для развития экономики и поддержки наших граждан и бизнеса в условиях «перезапуска» экономики после удара пандемии коронавируса, — убеждает министр финансов Сергей Марченко во время брифинга-презентации проекта госбюджета.

По словам министра, правительство прогнозирует рост ВВП на уровне 4,6%, а инфляцию — 7,3% годовых. Бюджет сформирован на базе курса гривны к доллару США 29,1 грн/долл.

Курс доллара, согласно которому рассчитывается бюджет, у нас среднегодовой 29,1, — сказал министр.

Дефицит бюджета в 2021 году составит 270 млрд грн. При этом Минфин закладывает среднюю заработную плату на уровне 13,6 тыс. грн в месяц, а минимальную зарплату — 6 тыс. грн с 1 января и 6,5 тыс. грн с 1 июля.

«Ракурс» публикует представленные правительством основные показатели госбюджета на 2021 год: