Минимальная зарплата в 2021 году может составить 6,5 тыс. грн — Госбюджет 2021

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Государственный бюджет на 2021 год предусматривает возможность поэтапного повышения минимальной заработной платы.

Мы обеспечили выполнение поставленной перед нами задачи по поиску возможного увеличения минимальной заработной платы до 6 тыс. грн с 1 января и до 6,5 тыс. грн с 1 июля, — заявил 14 сентября министр финансов Сергей Марченко во время брифинга-презентации проекта главной сметы страны на следующий год.

По его словам, эти средства и возможности являются сбалансированными, а бюджет «реалистичным».

Этот показатель не повлияет существенно на показатель инфляции, — добавил Марченко.

Вместе с тем, отметим, что Министерство финансов Украины не проводило консультаций с Верховной Радой при подготовке проекта госбюджета на 2021 год. По словам нардепа из «Слуги народа», возглавляющего парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Минфин не консультировался с профильными парламентскими комитетами.

К сожалению, Министерство финансов в этом году приняло непонятную политику и предварительные консультации с комитетом по вопросам финансов, насколько я знаю, и с комитетом по вопросам бюджета по проекту бюджета не проводило, — сказал Гетманцев.

По его словам, предложения Минфина содержат нормы по повышению налогов, однако принимать такие изменения в Налоговый кодекс можно не позднее, чем за полгода до начала нового бюджетного года.

Моя личная позиция заключается в том, что мы не должны принимать до Нового года, «под елочку», для бизнеса то, что их обременяет, — резюмировал нардеп.

Напомним, ранее мы сообщали, что 14 сентября Кабинет министров представил проект госбюджета на 2021 год.