Сколько потратит правительство на вакцины от коронавируса, рассказал Минфин

Вакцина от коронавируса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143805-skolko-potratit-pravitelstvo-na-vakciny-ot-koronavirusa-rasskazal-minfin.html

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Министерство финансов заложило в государственный бюджет на следующий год 2,6 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса.

Всего в бюджете предусмотрено 19,4 млрд грн на борьбу с коронавирусом. Об этом на брифинге заявил министр финансов Сергей Марченко.

Сообщается, что 1 млрд грн пойдет на обеспечение защитой от коронавируса школ, а уже к 2023 году в Украине планируют увеличить финансирование медицины до 5% ВВП.

Марченко рассказал, что на следующий год заложено уже 4,2% ВВП на медицину, и постепенно Минфин планирует увеличивать расходы. В этом году расходы на медицину составили 3,4% от ВВП.

Отметим, что Украина должна получить вакцину бесплатно в рамках международной инициативы COVAX. Международная инициатива покроет потребность в вакцинации только 20% населения страны. Всего в вакцинации нуждаются более 30 млн украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что 14 сентября Кабинет министров представил проект госбюджета на 2021 год. Кабинет министров ожидает, что экономика Украины вырастет в 2021 году на 4,6%, а номинальный ВВП составит 4 тис. 505 млрд грн.

Согласно проекту, минимальная зарплата в 2021 году вырастет на 30%. Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6 тыс. грн и с 1 июля до 6 тыс. 500 грн.