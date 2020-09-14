Навального отравили «Новичком», утверждают в еще двух лабораториях, фото — Росбалт

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Ракурс

Алексея Навального пытались убить ядом «Новчок». Об этом заявили еще две независимые лаборатории.

Они подтвердили, что в пробах Навального содержался яд из группы «Новичок», сообщил представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, повторный анализ проб провели лаборатории во Франции и Швеции. Собственную проверку запустила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на главу немецкой разведки, что оппозиционер подвергся воздействию модифицированной, «более сильной» разновидности «Новичка». Отмечается, что это самая смертоносная на сегодняшний день форма токсина.

Навальный с 22 августа находится на лечении в Берлине. РФ не возбуждала уголовное дело об отравлении политика, несмотря на требования западных стран.

Результаты исследования специальных лабораторий Франции и Швеции подтверждают немецкие выводы. Независимо от исследований, проводимых ОЗХО, три лаборатории пока независимо друг от друга представили доказательства отравления Навального нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», — говорится в заявлении правительства ФРГ.

Берлин вновь призвал Россию объяснить отравление главного критика Кремля.

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Канцлер Ангела Меркель заявила, что политика «хотели заставить молчать», а в Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства «Северного потока-2». Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.

«Ракурс» сообщал, что 10 сентября Алексей Навальный, российский политик, полностью пришел в себя и вспомнил все события перед отравлением.