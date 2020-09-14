Навального отруїли «Новичком», стверджують у ще двох лабораторіях, фото — Росбалт

https://racurs.ua/ua/n143804-navalnogo-otruyily-novychkom-stverdjuut-u-sche-dvoh-laboratoriyah.html

Ракурс

Олексія Навального намагалися вбити отрутою «Новчок». Про це заявили ще дві незалежні лабораторії.

Вони підтвердили, що в пробах Навального містилася отрута з групи «Новичок», повідомив представник канцлера Німеччини Штеффен Зайберт.

За його словами, повторний аналіз проб провели лабораторії у Франції і Швеції. Власну перевірку запустила Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Раніше ЗМІ повідомили з посиланням на главу німецької розвідки, що опозиціонер піддався впливу модифікованого, «більш сильнішого» різновиду «Новичка». Відзначається, що це найбільш смертоносна на сьогоднішній день форма токсину.

Навальний з 22 серпня знаходиться на лікуванні в Берліні. РФ не порушувала кримінальну справу про отруєння політика, незважаючи на вимоги західних країн.

Результати дослідження спеціальних лабораторій Франції та Швеції підтверджують німецькі висновки. Незалежно від досліджень, що проводяться ОЗХЗ, три лабораторії наразі незалежно один від одного надали докази отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новичок», — йдеться в заяві уряду ФРН.

Берлін знову закликав Росію пояснити отруєння головного критика Кремля.

2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли речовиною з групи «Новичок». Канцлер Ангела Меркель заявила, що політика «хотіли змусити мовчати», а в Бундестазі закликали відмовитися від завершення будівництва «Північного потоку-2».

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала отруєння Навального підлим і боягузливим вчинком.

«Ракурс» повідомляв, що 10 вересня Олексій Навальний, російський політик, повністю прийшов до тями та згадав усі події перед отруєнням.