Навальний прийшов до тями та згадав події перед отруєнням. Фото: qha.com.ua

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Олексій Навальний, російський політик, повністю прийшов до тями та згадав усі події перед отруєнням.

Зокрема, опозиціонер згадав те, як втратив свідомість в туалеті літака. Фізично політику вдасться відновитися на 90%, а психічно він вже повністю прийшов до тями. Про це 10 вересня повідомляє The Insider із посиланням на джерела.

У клініці «Шаріте» вже посилили охорону. Також там оголосили «червоний рівень» загрози, оскільки у Навального відновилася пам’ять. Зазначається, що до Навального почали пускати відвідувачів, раніше в палату заходили лише лікарі та дружина.

Тим часом прес-секретар Навального, прокоментувала інформацію в ЗМІ і заявила, що дані «сильно перебільшені».

Також сьогодні стало відомо, що Німеччина передала аналізи проб, взятих у Навального, в організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). При цьому в Берліні наголосили, що не збираються передавати Росії ці дані. Представник німецького уряду Мартіна Фіц знову закликала російську владу надати інформацію про отруєння Навального.

Нагадаємо, Навальний перебував в комі з 20 серпня. Російському політику стало зле під час польоту на борту літака Томськ — Москва, після чого лайнер екстрено приземлився в Омську, де опозиціонера госпіталізували. Виявилося, що Навального отруїли, а згодом його доправили до берлінської клініки «Шаріте». 7 вересня німецькі лікарі вивели Навального зі штучної медичної коми.

Експерти лабораторії Бундесверу після проведення токсикологічного тесту виявили в організмі Навального сліди отрути з групи «Новичок». ЗМІ повідомили, що політика отруїли новим типом «Новичка» — вдосконаленим та більш небезпечним, ніж попередні варіації.