Навальный пришел в себя и вспомнил события перед отравлением. Фото: qha.com.ua

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Алексей Навальный, российский политик, полностью пришел в себя и вспомнил все события перед отравлением.

В частности, оппозиционер вспомнил то, как потерял сознание в туалете самолета. Физически политику удастся восстановиться на 90%, а психически он уже полностью пришел в себя. Об этом 10 сентября сообщает The Insider со ссылкой на источники.

В клинике «Шарите» уже усилили охрану. Также там объявили «красный уровень» угрозы, поскольку у Навального восстановилась память. Отмечается, что к Навальному начали пускать посетителей, ранее в палату заходили только врачи и жена.

Между тем пресс-секретарь Навального прокомментировала информацию в СМИ и заявила, что данные «сильно преувеличены».

Также сегодня стало известно, что Германия передала анализы проб, взятых у Навального, в организацию по запрещению химического оружия (ОЗХЗ). При этом в Берлине подчеркнули, что не собираются передавать России эти данные. Представитель немецкого правительства Мартина Фиц вновь призвала российские власти предоставить информацию об отравлении Навального.

Напомним, Навальный находился в коме с 20 августа. Российскому политику стало плохо во время полета на борту самолета Томск — Москва, после чего лайнер экстренно приземлился в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Оказалось, что Навального отравили, а впоследствии его доставили в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября немецкие врачи вывели Навального из искусственной медицинской комы.

Эксперты лаборатории Бундесвера после проведения токсикологического теста обнаружили в организме Навального следы яда из группы «Новичок». СМИ сообщили, что политика отравили новым типом «Новичка» — усовершенствованным и более опасным, чем предыдущие вариации.