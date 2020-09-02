Меркель прокомментировала отравление Навального. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n143321-otravlenie-navalnogo-merkel-obyasnila-pochemu-oppozicionera-hoteli-ubit.html

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Отравление российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы химического яда «Новичок» прокомментировала канцер Германии Ангела Меркель.

Глава немецкого правительства назвала информацию, которую озвучили эксперты Бундесвера, специализирующиеся на ядах и боевых отравляющих веществах, тревожной. Меркель отметила, что у Германии есть серьезные вопросы, на которые должно ответить правительство России. Такое заявление она сделала на брифинге, который транслировали СМИ.

Навальный — жертва преступления, его хотели заставить замолчать. Я выступаю с осуждением того, что с ним произошло. Преступление против Навального направлено против фундаментальных ценностей и прав, которые мы отстаиваем, — заявила Меркель и добавила, что за ситуацией с российским оппозиционером следит весь мир.

По словам Меркель, в настоящее время ФРГ информирует партнеров по НАТО и Евросоюзу о результатах расследования отравления Навального. Канцлер пообещала, что после этого они определятся с общей реакцией.

Напомним, в правительстве Германии заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок». Следы этого яда в организме политика обнаружили эксперты лаборатории Бундесвера после проведения токсикологического теста.

После этого Берлин вызвал на разговор российского посла. А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пожаловался, что немецкая сторона не проинформировала Кремль о своих выводах об отравлении Навального «Новичком».