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Ракурс
Меркель прокомментировала отравление Навального. Фото: ТСН

Отравление Навального — Меркель объяснила, почему оппозиционера хотели убить

2 сен 2020, 20:07
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Отравление российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы химического яда «Новичок» прокомментировала канцер Германии Ангела Меркель.

Глава немецкого правительства назвала информацию, которую озвучили эксперты Бундесвера, специализирующиеся на ядах и боевых отравляющих веществах, тревожной. Меркель отметила, что у Германии есть серьезные вопросы, на которые должно ответить правительство России. Такое заявление она сделала на брифинге, который транслировали СМИ.

Навальный — жертва преступления, его хотели заставить замолчать. Я выступаю с осуждением того, что с ним произошло. Преступление против Навального направлено против фундаментальных ценностей и прав, которые мы отстаиваем, — заявила Меркель и добавила, что за ситуацией с российским оппозиционером следит весь мир.

По словам Меркель, в настоящее время ФРГ информирует партнеров по НАТО и Евросоюзу о результатах расследования отравления Навального. Канцлер пообещала, что после этого они определятся с общей реакцией.


Напомним, в правительстве Германии заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок». Следы этого яда в организме политика обнаружили эксперты лаборатории Бундесвера после проведения токсикологического теста.

После этого Берлин вызвал на разговор российского посла. А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пожаловался, что немецкая сторона не проинформировала Кремль о своих выводах об отравлении Навального «Новичком».

Источник: Ракурс


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