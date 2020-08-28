Шарите обратилась за информацией к врачам, которые спасали Скрипалей. Фото: reutersmedia.net

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Отравление Алексея Навального, российского оппозиционера, продолжают расследовать. Немецкая клиника Charite (Шарите) попросила помощи у экспертов по ядам и боевым отравляющим веществам.

Знания специалистов необходимы для лечения отравленного российского оппозиционера Алексея Навального. Немецкие медики негласно привлекли для работы отдел Вооруженных сил Германии, специализирующийся на ядах и боевых отравляющих веществах. Отмечается, что эксперты Бундесвера, которые считаются лучшими специалистами в своей сфере, работают в фармацевтической и токсикологической лаборатории в Мюнхене. Об этом 28 августа сообщило издание Der Spiegel.

Кроме того, немецкие врачи запросили информацию в британской лаборатории Портон Даун, которая следила за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, врачи из берлинской клиники «Шарите» подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального, хотя это сначала отрицали медики из России. После проведенной диагностики было установлено, что Навального отравили веществом из группы холинэстеразы.

Конкретное вещество остается неизвестным, была начата дальнейшая серия всесторонних анализов. Сейчас Навальный в тяжелом состоянии находится в реанимации в искусственной коме, но немецкие врачи заверяют, что серьезной угрозы для его жизни нет.