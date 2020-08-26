Нефтепровод «Северный поток-2» соединит Россию и Германию, фото: Nege.kz

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Отравление в России оппозиционера Алексея Навального может уменьшить поддержку сооружения нефтепровода «Северный поток-2», против которого выступает большинство европейских стран, со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель.

Тон Меркель в отношении России стал жестче после того, как немецкие врачи в Берлине обнаружили, что Навального могли отравить. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Меркель уже менее чем через два часа после того, как врачи определили, что Навальный, вероятно, был отравлен, потребовала от Путина «срочно полностью расследовать этот акт» и выявить причастных лиц.

По словам источников издания, скорость, с которой отреагировала Меркель, была сигналом Кремлю о том, насколько серьезно немецкий канцлер относится к этому вопросу.

Издание отмечает, что Меркель является ключевым каналом связи между Евросоюзом и Путиным и она разочарована отсутствием гибкости со стороны российского президента в вопросе возможного отравления Навального.

Доверие между Меркель и Путиным находится на рекордно низком уровне, — отмечает издание. — Отношения продолжали ухудшаться после аннексии Путиным Крымского полуострова в 2014 году и его поддержки сепаратистов на востоке Донбасса.



Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Российского оппозиционера сначала госпитализировали в больницу в городе Омске, в аэропорту которого экстренно сел самолет. 22 августа Навального самолетом доставили в Берлин.

Напомним, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт недавно заявил, что Навальный с большой вероятностью был отравлен.