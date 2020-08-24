Алексей Навальный. Фото: cyprus-daily.news

https://racurs.ua/n142882-navalnogo-otravili-schitaut-v-pravitelstve-germanii.html

Ракурс

Алексей Навальный, российский оппозиционер и противник нынешнего президента РФ Владимира Путина, с большой степенью вероятности был отравлен.

Такое заявление сделал сегодня, 24 августа, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, пишет Reuters.

По словам Зайберта, существует большая вероятность того, что Навальный был отравлен, поэтому российскому оппозиционеру необходима личная защита.

Зато в России упорно не хотят даже открывать дело относительно возможного отравления Навального.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter сообщила, что в четверг, сразу после госпитализации политика, в Следственный комитет в Москве и в полицию в Омске были поданы заявления о возможном отравлении. Согласно российскому законодательству, решение о возбуждении уголовного дела должно приниматься в течение трех дней со дня подачи заявления. Этот срок истек вчера, 23 августа, в 13.30, но дело так и не было открыто.

Как ранее писал «Ракурс», 22 августа Навальный на самолете был доставлен в Берлин, где будет проходить лечение. Соратники оппозиционера заявляют, что ему подсыпали яд в чай. В свою очередь российские врачи полностью отрицают наличие яда в теле политика.