Олексій Навальний. Фото: cyprus-daily.news

https://racurs.ua/ua/n142882-navalnogo-otruyily-vvajaut-v-uryadi-nimechchyny.html

Ракурс

Олексій Навальний, російський опозиціонер і противник нинішнього президента РФ Володимира Путіна, з великою ймовірністю був отруєний.

Таку заяву зробив сьогодні, 24 серпня, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, пише Reuters.

За словами Зайберта, існує велика ймовірність того, що Навальний був отруєний, тому російському опозиціонеру необхідний особистий захист.

Зате у Росії вперто не хочуть навіть відкривати справу щодо можливого отруєння Навального.

Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш у Twitter повідомила, що у четвер, відразу після госпіталізації політика, до Слідчого комітету в Москві та до поліції в Омську були подані заяви про можливе отруєння. Відповідно до російського законодавства, рішення про порушення кримінальної справи повинно прийматися протягом трьох днів від дня подачі заяви. Цей термін закінчився учора, 23 серпня, о 13.30, але справу так і не було відкрито.

Як раніше писав «Ракурс», 22 серпня Навальний на літаку був доставлений до Берліна, де буде проходити лікування. Соратники опозиціонера заявляють, що йому підсипали отруту в чай. У свою чергу російські лікарі повністю заперечують наявність отрути в тілі політика.