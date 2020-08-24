Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n142881-grozy-ta-sylni-zlyvy-pogoda-v-ukrayini-na-25-serpnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 25 серпня очікується з грозами та зливами в більшості регіонів.

В більшості західних, північних та центральних областей грози, вдень у західній частині місцями обіцяють значні дощі. На решті території держави хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря від 13° до 18° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 22−33° вище нуля. Вітер обіцяють східний та південно-західний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 25 серпня прогнозується дощова. Вночі повітря прогріється до 16−18° тепла, а вдень — 22−24° вище нуля.

Погода в Харкові завтра буде без істотних опадів. Температура повітря вночі 13−15° тепла, вдень 29−31° вище нуля.

Погодні умови в Одесі у вівторок очікуються хороші, без істотних опадів. Температура повітря вночі очікується 16−18° тепла, а вдень — 28−30° вище нуля.

Погода у Львові 25 серпня буде з грозами та сильними зливами. Температурні показники наступні — вночі 14−16° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах найближчої доби очікується дощова. Стовпчики термометрів вночі покажуть 14−17° тепла, а вдень 22−25° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 25 серпня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, в Гідрометцентрі повідомляли, що 24 серпня у західних, північних та Вінницькій областях будуть грози, а в західних областях також лютуватимуть шквали 15−20 м/с.