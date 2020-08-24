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Погода в Україні сьогодні погіршиться. Фото: flickr.com

Погода в Україні погіршиться — синоптики попередили про грози та шквали (КАРТА)

24 сер 2020, 12:30
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Штормове попередження на 24 серпня оголосили в Україні синоптики.

Погода погіршиться у низці областей — західних, північних та Вінницькій. В цих регіонах обіцяють грози, а в західних областях також лютуватимуть шквали 15−20 м/с. На Київщині теж обіцяють грози. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Крім цього, сьогодні в Україні, крім більшості західних, Сумської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також у Гідрометцентрі додали, що 24 серпня можливо підвищення рівні води на від 0,3 м до 1,3 м на малих водотоках та у верхiв’ях річок Закарпатської області. Через сильні зливи та захаращеність русел малих річок можуть бути підтоплені населені пункти. Зазначається, що існує загроза утворення локальних селевих потоків та зсувів перезволоженого ґрунту.

Погода в Україні погіршиться 24 серпня. Карта: Гідрометцентр


Погода в Україні погіршиться 24 серпня. Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, раніше синоптики обіцяли, що погода в Україні 24 серпня очікується тепла та сонячна. У Гідрометцентрі повідомляли, що температура повітря прогріється до +31° в південних та центральних областях країни, а на заході стовпчики термометрів покажуть +26°.

Джерело: Ракурс


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