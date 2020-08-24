Погода в Україні сьогодні погіршиться. Фото: flickr.com

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Штормове попередження на 24 серпня оголосили в Україні синоптики.

Погода погіршиться у низці областей — західних, північних та Вінницькій. В цих регіонах обіцяють грози, а в західних областях також лютуватимуть шквали 15−20 м/с. На Київщині теж обіцяють грози. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Крім цього, сьогодні в Україні, крім більшості західних, Сумської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також у Гідрометцентрі додали, що 24 серпня можливо підвищення рівні води на від 0,3 м до 1,3 м на малих водотоках та у верхiв’ях річок Закарпатської області. Через сильні зливи та захаращеність русел малих річок можуть бути підтоплені населені пункти. Зазначається, що існує загроза утворення локальних селевих потоків та зсувів перезволоженого ґрунту.

Нагадаємо, раніше синоптики обіцяли, що погода в Україні 24 серпня очікується тепла та сонячна. У Гідрометцентрі повідомляли, що температура повітря прогріється до +31° в південних та центральних областях країни, а на заході стовпчики термометрів покажуть +26°.